«Челси» интересуется Санчо. «Боруссия» готова продать его дешевле 120 млн евро, запрашиваемых прошлым летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может уйти из клуба.
Руководство черно-желтых считает, что 20-летний игрок перейдет в другую команду летом.
Помимо «Манчестер Юнайтед», пытавшегося купить Санчо ранее, интерес к англичанину проявляет «Челси», сообщает Sport1.
Прошлым летом «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» не договорились о трансфере, так как немецкий клуб запросил 120 млн евро за вингера. Отмечается, что в это трансферное окно «Боруссия» согласится на меньшую сумму.
В 17 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Санчо забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.