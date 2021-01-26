«Челси» интересуется Санчо. «Боруссия» готова продать его дешевле 120 млн евро, запрашиваемых прошлым летом

Полузащитник дортмундской может уйти из клуба.

Руководство черно-желтых считает, что 20-летний игрок перейдет в другую команду летом.

Помимо , пытавшегося купить Санчо ранее, интерес к англичанину проявляет , сообщает Sport1.

Прошлым летом «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» не договорились о трансфере, так как немецкий клуб запросил 120 млн евро за вингера. Отмечается, что в это трансферное окно «Боруссия» согласится на меньшую сумму.

В 17 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Санчо забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.