«Челси» интересуется Санчо. «Боруссия» готова продать его дешевле 120 млн евро, запрашиваемых прошлым летом

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может уйти из клуба.

Руководство черно-желтых считает, что 20-летний игрок перейдет в другую команду летом.

Помимо «Манчестер Юнайтед», пытавшегося купить Санчо ранее, интерес к англичанину проявляет «Челси», сообщает Sport1.

Прошлым летом «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» не договорились о трансфере, так как немецкий клуб запросил 120 млн евро за вингера. Отмечается, что в это трансферное окно «Боруссия» согласится на меньшую сумму.

В 17 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Санчо забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

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