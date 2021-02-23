Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Севильи», «Валенсия» играет с «Хетафе»

25-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Атлетиком» и «Леванте» (1:1).

В субботу, 27 февраля, встречается с «Севильей», будет противостоять «Хетафе».

В воскресенье, 28 февраля, сыграют и .

Тур завершится в понедельник матчем между «Реалом» и «Реал Сосьедадом».

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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