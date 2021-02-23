Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Севильи», «Валенсия» играет с «Хетафе»

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25-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Атлетиком» и «Леванте» (1:1). 

В субботу, 27 февраля, «Барселона» встречается с «Севильей», «Валенсия» будет противостоять «Хетафе». 

В воскресенье, 28 февраля, сыграют «Вильярреал» и «Атлетико»

Тур завершится в понедельник матчем между «Реалом» и «Реал Сосьедадом».

Чемпионат Испании

25-й тур

Эйбар – Уэска
Дата проведения
27 февраля, 16.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
ЭйбарЙоэль Родригес, Бигас, Хосе Анхель, Оливейра, Посо, Экспосито, Леон, Диоп, Хиль, Кике Гарсия, Энрик.
УэскаАльваро Фернандес, Галан, Пулидо, Сиовас, Маффео, Феррейро, Думбия, Сеоане, Инсуа, Дани Эскриче, Рафа Мир.

 

Севилья – Барселона
Дата проведения
27 февраля, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Осасуна
Дата проведения
27 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Валенсия
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Вальядолид
Дата проведения
28 февраля, 16.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Бетис
Дата проведения
28 февраля, 18.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Эльче
Дата проведения
28 февраля, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Атлетико
Дата проведения
28 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Дата проведения
1 марта, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Леванте – Атлетик 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Голы:
1:0 – 34, пенальти Рохер Марти, 1:1 – 56, пенальти Рауль Гарсия.
ЛевантеФернандес, Робер, Коке (Мирамон, 57), Клерк, Сон, Рочина, Вукчевич (Мальса, 57), Де Фрутос (Тоньо, 84), Дуарте, Рохер Марти (Леон, 84), Моралес (Дани Гомес, 73).
АтлетикУнаи Симон, Нуньес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Лекуэ, 66), Рауль Гарсия, Венседор (Саррага, 84), Муниаин (Морсильо, 67), Весга, Беренгер (Де Маркос, 75), Уильямс (Вильялибре, 76).
Предупреждения:
Коке (41), Сон (47), Вукчевич (56), Морсильо (90).
Удаление:
Мартинес (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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