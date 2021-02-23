Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Севильи», «Валенсия» играет с «Хетафе»

25-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Атлетиком» и «Леванте» (1:1).
В субботу, 27 февраля, «Барселона» встречается с «Севильей», «Валенсия» будет противостоять «Хетафе».
В воскресенье, 28 февраля, сыграют «Вильярреал» и «Атлетико».
Тур завершится в понедельник матчем между «Реалом» и «Реал Сосьедадом».
25-й тур
- Дата проведения
- 27 февраля, 16.00, «Ипуруа»
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Эйбар –
Йоэль Родригес, Бигас, Хосе Анхель, Оливейра, Посо, Экспосито, Леон, Диоп, Хиль, Кике Гарсия, Энрик.
- Дата проведения
- 27 февраля, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 28 февраля, 16.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 28 февраля, 18.15, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 28 февраля, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 28 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 1 марта, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 1:0 – 34, пенальти Рохер Марти, 1:1 – 56, пенальти Рауль Гарсия.
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Леванте –
Фернандес, Робер, Коке (Мирамон, 57), Клерк, Сон, Рочина, Вукчевич (Мальса, 57), Де Фрутос (Тоньо, 84), Дуарте, Рохер Марти (Леон, 84), Моралес (Дани Гомес, 73).
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Атлетик –
Унаи Симон, Нуньес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Лекуэ, 66), Рауль Гарсия, Венседор (Саррага, 84), Муниаин (Морсильо, 67), Весга, Беренгер (Де Маркос, 75), Уильямс (Вильялибре, 76).
- Удаление:
- Мартинес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.