Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия еще оторвалась

Нидерланды и Бельгия сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Накануне единственный оставшийся представить в еврокубках уступил загребскому «Динамо» в матче 1/16 финала (2:3).

Амстердамский победил (2:1), из Эйндховена проиграл (2:4).

«Брюгге» сыграл вничью с киевским «Динамо» (1:1), а «Антверпен» потерпел поражение от «Рейнджерс» (3:4)

Таким образом, клубы из Нидерландов набрали 0,4 балла за эту неделю, из Бельгии – 0,2 балла, представитель России – ни одного.

В таблице УЕФА Россия идет седьмой с 38,382 балла, Нидерланды – восьмые с 37,200 балла, следом идет Бельгия (36,500 балла).

«Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил (2:1). в 1/16 финала Лиги Европы сыграла вничью с (1:1), а проиграла «Роме» (0:2).

Идущая шестой в таблице УЕФА Португалия (47,949 балла) оторвалась от России еще на 0,6 балла.