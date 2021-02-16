Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия еще оторвалась

Нидерланды и Бельгия сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Накануне единственный оставшийся представить РПЛ в еврокубках «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).
Амстердамский «Аякс» победил «Лилль» (2:1), ПСВ из Эйндховена проиграл «Олимпиакосу» (2:4).
«Брюгге» сыграл вничью с киевским «Динамо» (1:1), а «Антверпен» потерпел поражение от «Рейнджерс» (3:4)
Таким образом, клубы из Нидерландов набрали 0,4 балла за эту неделю, из Бельгии – 0,2 балла, представитель России – ни одного.
В таблице УЕФА Россия идет седьмой с 38,382 балла, Нидерланды – восьмые с 37,200 балла, следом идет Бельгия (36,500 балла).
«Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Ювентус» (2:1). «Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1), а «Брага» проиграла «Роме» (0:2).
Идущая шестой в таблице УЕФА Португалия (47,949 балла) оторвалась от России еще на 0,6 балла.