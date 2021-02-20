Директор «Спартака»: «Динамо» предложило 5 млн за Бакаева. Переговоры закончились, не начавшись»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве, который, как сообщалось, может перейти в «Динамо».
– Вчера в новой модной соцсети ClubHouse несколько агентов обсуждали возможный уход Бакаева из «Спартака» после прихода Куинси. И сегодня эта новость уже активно обсуждается главными инсайдерами.
Звучат такие суммы: «Динамо» предложило 5 млн, а «Спартак» хочет 10. Где здесь правда?
– Посередине. «Динамо» действительно предложило 5 млн евро, мы не стали официально отвечать на этот оффер. Я разговаривал с генеральным директором [«Динамо»], мы озвучили свое предложение. Я озвучивать его не буду.
Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись.
Что касается самого Бакаева, то тренер на него рассчитывает. У нас есть планы на этого игрока, в ближайшее время будем с ним разговаривать, помогать ему в том, чтобы ему было более комфортно. Но это уже наша внутренняя работа. Я думаю, в ближайшее время мы с ней справимся.
Предложение действительно было. Мы на него в нынешнем виде ответили отказом, – заявил Мележиков.
Сообщалось, что красно-белые готовы отпустить хавбека за 12 млн евро.
Бакаев в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач.
Срок действующего контракта 24-летнего игрока истекает летом 2022 года.