Куман о попадании мяча в локоть Рамосу: «Это пенальти. Судьи решили иначе. Есть вещи, которые понять невозможно»

Главный тренер «Барселоны» высказался о спорном эпизоде, случившемся в матче 14-го тура между и «Реалом» (1:3).

Мяч попал в локоть защитника мадридцев после удара форварда Йосинори Муто. Эпизод произошел на 81-й минуте при счете 2:1.

«Я не понимаю. Нет нужды повторять, потому что есть вещи, которые понять невозможно. Если вы спросите у 10 человек из , то они точно скажут вам, что это пенальти. Но – эй, мы уже знаем...

Я думаю, что это пенальти. Арбитр и команда судей на ВАР решили иначе. Я уважаю это. Быть судьей не так легко. Если вы спросите у меня, то это пенальти», – сказал Куман на пресс-конференции перед матчем с «Вальядолидом».

Экс-судья Андухар Оливер считает, что в ворота «Реала» следовало назначить пенальти после попадания мяча в локоть Рамоса