Экс-директор «Барсы» о ВАР: «Все решения были против нас. Система приносила пользу другим клубам»

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас высказался о работе системы ВАР в испанском чемпионате.

– Насколько сильно система ВАР повлияла на то, что «Барселона» не смогла выиграть в прошлом сезоне?

– В целом я доверяю арбитрам. После паузы, вызванной пандемией, поведение ВАР было сложно понять. Все решения системы были против нас, но зато она приносила пользу другим командам.

Пенальти, назначенный в ворота «Барсы» после контакта Рамоса и Лангле, – это безумие (в класико, состоявшемся 24 октября и закончившемся победой «Реала» (3:1), судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти после того, как Клеман Лангле схватил Рамоса за футболку в штрафной – прим. Sports.ru). Если ты считаешь нарушением такое маленькое касание футболки, то тогда сначала Рамос толкал Лангле.

Если ты просматриваешь этот эпизод с помощью ВАР, то нужно оценивать его целиком. Такие матчи могут решить исход чемпионата, – сказал Бордас.

Напомним, подала жалобу на работу арбитров в том матче против «Реала» в Королевскую федерацию футбола Испании.

Куман после 1:3 с «Реалом»: «Я не понимаю ВАР, он работает против нас. «Барса» не заслуживает таких поражений»