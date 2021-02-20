«Спартак» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере Бакаева

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо», сообщает инсайдер Нобель Арустамян.
«Спартак» и «Динамо» активно обсуждают переход Зелимхана Бакаева. Стороны в процессе переговоров, прежде всего по сумме трансфера.
Речь не об аренде, а о полноценном трансфере. Окончательная договоренность еще не достигнута, но сегодня в России закрывается трансферное окно, и переход кажется возможным.
Также отмечу, что к Бакаеву проявляют интерес еще несколько клубов РПЛ, но предложение «Динамо» самое серьезное», – написал Арустамян в телеграм-канале.
В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний хавбек провел 18 матчей, в которых забил один гол и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.