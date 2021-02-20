«Спартак» попросил РФС изучить работу Левникова на матче с «Динамо» в Кубке

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Спартак» попросил разобрать работу судьи Кирилла Левникова в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России с «Динамо» (0:2).
«Все комментарии после заседания ЭСК. Оно, вероятно, пройдет 27 февраля. Пока поступило письмо только от «Спартака» с просьбой рассмотреть работу Левникова», – сказал Хачатурянц.
В первом тайме Левников назначил 11-метровый после попадания мяча в руку Виктору Мозесу.
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