«Спартак» попросил РФС изучить работу Левникова на матче с «Динамо» в Кубке

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что попросил разобрать работу судьи в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России с «Динамо» (0:2).

«Все комментарии после заседания ЭСК. Оно, вероятно, пройдет 27 февраля. Пока поступило письмо только от «Спартака» с просьбой рассмотреть работу Левникова», – сказал Хачатурянц.

В первом тайме Левников назначил 11-метровый после попадания мяча в руку Виктору Мозесу.

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