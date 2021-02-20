Промесу хотят отдать 10-й номер в «Спартаке». Под ним играет Бакаев («РБ-Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Куинси Промес игровая форма Зелимхан Бакаев Футбол

Стало известно, какой игровой номер может получить полузащитник Куинси Промес в «Спартаке».

Футболисту хотят отдать 10-й номер, под которым он выступал за московский клуб изначально, пишет «РБ-Спорт». Сейчас в майке с этим номером выступает полузащитник Зелимхан Бакаев.

Россиянин недоволен тем, что у него намерены забрать нынешний номер, утверждает источник. И «Спартаку», и главному тренеру команды Доменико Тедеско придется приложить усилия, чтобы успокоить ситуацию.

Промеса заявят за «Спартак» завтра.

В этом сезоне Бакаев провел 18 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

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