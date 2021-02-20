«Это была провокация, наверное». Казарцев про заявление Федуна о снятии с РПЛ после игры «Спартак» – «Сочи»

Судья Василий Казарцев, работавший на скандальном матче чемпионата России между «Спартаком» и (2:2), прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о снятии с , которое было опубликовано сразу после игры.

– Когда матч закончился, вы сразу поняли, что сейчас будет скандал?

– Удовлетворения от работы не было, что-то подсказывало, что момент будет трактован неоднозначно. Первые часы после матча всегда одинаковые, идет процесс остывания после игры. Душ, переодевание. Инспектор готовит свою работу – разбор игры. Какое-то время мы проводим на стадионе. В процессе разбора отмечено, что было хорошо, что плохо, – мнение экспертов.

Дальше отъезд со стадиона, ужин, отель, дорога домой. Просто мой путь домой немного изменился из-за того, что мы шумно уезжали со стадиона: журналисты пытались атаковать нашу машину с вопросами.

Насколько мне известно, в отеле тоже было не очень спокойно. Охрана сказала, что люди пытаются прорваться. Мной было принято решение поехать куда-то в более спокойное место – не домой в Петербург, а на родину. Поменял билеты и втайне ночью сел на поезд.

– Понимали, что ситуация набирает обороты, которых никогда до этого не было?

– Было что-то экстраординарное. Наверное, потому что команда обладает огромной армией фанатов, которой больше не обладает никто.

– Когда вы увидели заявление владельца клуба о снятии с чемпионата?

– Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.

– Что подумали?

– Почему я должен об этом что-то думать?

– Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.

– Вы сами ответили. Наверное, это была провокация, – сказал Казарцев.

В августе 2020 года арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, а сейчас получает назначения.

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