«Мбаппе спросил: «Сколько раз вы выигрывали на «Камп Ноу»?» «Один». «Сегодня выиграете во второй раз». Почеттино после 4:1 с «Барсой»

Главный тренер «ПСЖ» после победы над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала ЛЧ рассказал о диалоге с форвардом перед игрой.

«Мбаппе был уверен в себе на тренировке. Он спросил меня: «Сколько раз вы выигрывали на «Камп Ноу»?» Я отвечаю: «Только один раз, с «Эспаньолом». И он сказал мне: «Сегодня вы выиграете во второй раз».

Сразу после матча, когда мы пересеклись, он сказал: «Я же говорил, что вы выиграете здесь во второй раз», – с улыбкой рассказал Почеттино.

Мбаппе – новый король «Камп Ноу»! Положил хет-трик на поле «Барсы» (первым после Шевченко) и обеспечил «ПСЖ» мощнейшие 4:1