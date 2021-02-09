«Мбаппе спросил: «Сколько раз вы выигрывали на «Камп Ноу»?» «Один». «Сегодня выиграете во второй раз». Почеттино после 4:1 с «Барсой»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала ЛЧ рассказал о диалоге с форвардом Килианом Мбаппе перед игрой.

«Мбаппе был уверен в себе на тренировке. Он спросил меня: «Сколько раз вы выигрывали на «Камп Ноу»?» Я отвечаю: «Только один раз, с «Эспаньолом». И он сказал мне: «Сегодня вы выиграете во второй раз».

Сразу после матча, когда мы пересеклись, он сказал: «Я же говорил, что вы выиграете здесь во второй раз», – с улыбкой рассказал Почеттино.

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