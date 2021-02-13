«А тебе какая разница?» Гризманн – журналисту на вопрос об отъезде во Францию после игры с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» остался недоволен вопросом журналиста, полученным после первого матча 1/8 финала против «ПСЖ» (1:4).

Журналисты встретили француза через два часа после окончания игры в аэропорту Барселоны. Гризманн находился в терминале, из которого вылетают частные рейсы, и собирался отправиться в Лион, чтобы встретиться с семьей.

Форвард отказался давать какие-либо комментарии по игре с «ПСЖ». На вопрос: «Почему вы покидаете страну после такого поражения?» – француз резко ответил: «А тебе какая разница?»

Напомним, что во время игры между «Барсой» и Гризманн повздорил с защитником каталонского клуба Жераром Пике.

«Барса» достойно сыграла в атаке, но провалилась без мяча (в прессинге и позиционной защите). В такие моменты Месси – обуза