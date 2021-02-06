Румменигге о зарплате Месси: «Я посмеялся. Могу похвалить его за такой астрономический контракт»

Председатель правления «Баварии» прокомментировал появившуюся информацию о зарплате форварда «Барселоны» .

– Что думаете о зарплате Месси?

– Я посмеялся. Могу только похвалить его за то, что он сумел договориться о таком астрономическом контракте.

– Футбол в условиях пандемии по-прежнему устойчив?

– За последние десять лет мы все совершали ошибки, потому что тратили все больше и больше в пользу игроков и агентов. Пандемия показала, что нам нужно вернуться к более рациональной модели. Надеюсь, это возможно, но будет непросто, – сказал Румменигге.

Испанская газета El Mundo обнародовала детали соглашения, заключенного между «Барсой» и аргентинским футболистом. Максимальная сумма, которую форвард может получить по четырехлетнему контракту, – 555 237 619 евро.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн