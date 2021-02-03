Кокорин досрочно ушел с тренировки «Фиорентины», так как у него специальная программа. Проблем нет

Нападающий «Фиорентины» тренируется в новом клубе по индивидуальной программе.

Несколько дней назад стало известно, что футболист досрочно завершил тренировку команды. Это не связано с каким-либо повреждением или иными проблемами. Дело в том, что россиянин работает по специальной программе.

Тренерский штаб пока опасается давать Кокорину ту же нагрузку, что и остальным игрокам. Это связано с большим количеством травм, которые за недавнее время получил форвард.

Всю эту неделю 29-летний игрок занимался по индивидуальной программе. Он принимал участие и в групповых тренировках, и работал индивидуально в тренажерном зале. Штаб Чезаре Пранделли по итогам обследования и наблюдения за россиянином старается сделать все возможное, чтобы игрок смог избежать чрезмерных нагрузок и не получить повреждение. К предстоящим матчам его пытаются подводить постепенно, перестраховываясь насколько это возможно.

По похожей схеме готовятся и его одноклубники, имеющие определенные проблемы из-за травм – и . Француз, вероятно, сможет принять участие в воскресном матче против «Сампдории». Игровое время почти наверняка получит и Кокорин.

Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче с «Интером». Он провел на поле 17 минут.

Изучить статистику футболиста можно здесь.