«Бавария» выиграла клубный ЧМ, победив в финале «Тигрес» – 1:0

В финале клубного чемпионата мира в Катаре победила мексиканский клуб «Тигрес» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для мюнхенского клуба это вторая победа в турнире и первая – с 2013 года.

По числу титулов «Бавария» догнала «Коринтианс» (по 2), больше только у «Реала» (4) и «Барселоны» (3).

За последние семь календарных месяцев «Бавария» победила в шести турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Статистика клубного ЧМ