«Бавария» выиграла клубный ЧМ, победив в финале «Тигрес» – 1:0

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В финале клубного чемпионата мира в Катаре «Бавария» победила мексиканский клуб «Тигрес» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для мюнхенского клуба это вторая победа в турнире и первая – с 2013 года.

По числу титулов «Бавария» догнала «Коринтианс» (по 2), больше только у «Реала» (4) и «Барселоны» (3).

За последние семь календарных месяцев «Бавария» победила в шести турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Бавария Германия – Тигрес Мексика 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
11 февраля, 21.00, «Education City Stadium»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 59 Павар.
БаварияНойер, Зюле, Дэвис, Павар, Алаба, Коман (Дуглас Коста, 74), Киммих, Сане (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Люка Эрнандес, Левандовски (Шупо-Мотинг, 73).
ТигресГусман, Рейес, Сальседо, Родригес (Киньонес, 80), Писарро, Дуэньяс, Акино, Рафаэл Кариока, Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.
Предупреждения:
Дуэньяс (42), Родригес (69), Рафаэл Кариока (90).

Статистика клубного ЧМ

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