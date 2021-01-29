«Бавария» выиграла клубный ЧМ, победив в финале «Тигрес» – 1:0

В финале клубного чемпионата мира в Катаре «Бавария» победила мексиканский клуб «Тигрес» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Для мюнхенского клуба это вторая победа в турнире и первая – с 2013 года.
По числу титулов «Бавария» догнала «Коринтианс» (по 2), больше только у «Реала» (4) и «Барселоны» (3).
За последние семь календарных месяцев «Бавария» победила в шести турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
- Дата проведения
- 11 февраля, 21.00, «Education City Stadium»
- Гол:
- 1:0 – 59 Павар.
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Бавария –
Нойер, Зюле, Дэвис, Павар, Алаба, Коман (Дуглас Коста, 74), Киммих, Сане (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Люка Эрнандес, Левандовски (Шупо-Мотинг, 73).
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Тигрес –
Гусман, Рейес, Сальседо, Родригес (Киньонес, 80), Писарро, Дуэньяс, Акино, Рафаэл Кариока, Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.
- Предупреждения:
- Дуэньяс (42), Родригес (69), Рафаэл Кариока (90).