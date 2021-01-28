Семак о травме Малкома: «Жаль, опять такой момент практически из ничего. Завтра посмотрим, насколько серьезно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу травмы полузащитника Малкома, полученной в товарищеском матче против сборной Иордании (1:0).
– Что с Малкомом? Понятно, что пока диагноз поставить сложно, но смотрелось все это чудовищно. Но он остался с командой.
– Посмотрим. Завтра будет обследование. Посмотрим, насколько травма серьезная.
Жаль, опять такой момент практически из ничего. Бежал, там перед ним защитник – в пятку ему пробил – колено на разгибании сработало.
Теперь посмотрим, насколько серьезно, – заявил Семак.