Дриусси должен перейти в «Ривер» в аренду на 18 месяцев после продления контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в «Ривер Плейт».
По данным журналиста Эмилиано Палуди, игрок и его представитель работают над продлением контракта с «Зенитом». После этого аргентинец сможет перейти в аренду в «Ривер». Срок арендного соглашения составит 18 месяцев.
До продления контракта между «Зенитом» и Дриусси «Ривер» не сможет подписать игрока. Ситуация зависит только от того, сможет ли футболист договориться с сине-бело-голубыми.
В Аргентине трансферное окно открыто до 18 февраля.
Напомним, Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите. Он проводит четвертый сезон в клубе РПЛ.
В 11 матчах РПЛ в этом сезоне он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Статистику игрока смотрите здесь.
«Я играю на дерьмовой позиции три года». Дриусси страдает, а «Зенит» ошибся, не продав его год назад