Дриусси должен перейти в «Ривер» в аренду на 18 месяцев после продления контракта с «Зенитом»

Нападающий может продолжить карьеру в .

По данным журналиста Эмилиано Палуди, игрок и его представитель работают над продлением контракта с «Зенитом». После этого аргентинец сможет перейти в аренду в «Ривер». Срок арендного соглашения составит 18 месяцев.

До продления контракта между «Зенитом» и Дриусси «Ривер» не сможет подписать игрока. Ситуация зависит только от того, сможет ли футболист договориться с сине-бело-голубыми.

В Аргентине трансферное окно открыто до 18 февраля.

Напомним, Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите. Он проводит четвертый сезон в клубе РПЛ.

В 11 матчах в этом сезоне он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Статистику игрока смотрите здесь.

«Я играю на дерьмовой позиции три года». Дриусси страдает, а «Зенит» ошибся, не продав его год назад