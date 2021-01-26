«Спартак» предложил три варианта сделки по Промесу. «Аякс» пока не ответил

работает над переходом полузащитника .

По информации , «Спартак» намерен застраховать свою позицию на предмет возможного уголовного преследования игрока в Нидерландах. Сейчас идет досудебное разбирательство по инциденту с участием футболиста.

В связи с этим российская сторона предложила «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона, трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться на родину, а также трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае, если игрока обяжут вернуться в .

На данный момент ответа от «Аякса» нет.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил эту информацию.

«Мы действительно предложили Аяксу три варианта сделки. «Спартак» готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», – сказал Фетисов.

Промес уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей.