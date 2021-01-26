Доменико Тедеско: «Люблю «Спартак». Знаю, что достиг бы здесь успеха. Могу представить, что когда-нибудь вернусь»

Главный тренер высказался о своем решении не продлевать контракт и покинуть клуб летом.

– Правда именно в том, что кроме семьи нет никаких других факторов [ухода из «Спартака»]. Меня много спрашивают о реальных причинах решения уйти. За период с апреля по декабрь я видел своих близких всего пять раз. Их переезд – это очень серьезное решение, один раз я уже это сделал.

Когда тренировал «Шальке», это произошло в пределах одной страны, но даже с учетом этого возникали трудности: новые люди, друзья, дети пошли в другой детский сад. А им в этом возрасте непросто менять обстановку, мы уже проходили это.

И, кроме этого, есть много вопросов, которые нужно решать. Привезти родных в другую страну без знания языка очень сложно. Поэтому мне пришлось принять непростое решение – все из-за коронавируса.

В обычное время семья могла спокойно летать в Москву, на это я и рассчитывал, когда подписывал контракт. Была возможность приезжать ко мне на несколько недель или я сам мог отправляться в Германию на выходные. Но сейчас практически невозможно перемещаться между странами даже с разрешением. Я люблю «Спартак», но и свою семью тоже очень люблю.

– Не боитесь, что такая честность к клубу может плохо отразиться на вашей дальнейшей карьере? Возможно, через какое-то время вы поймете, что совершили ошибку.

– Знаю, что достиг бы здесь успеха. Вижу развитие команды, ребята голодны до побед. Они ради меня готовы пойти в огонь, а я – ради них. Но есть такая философия, что если в жизни ты чист, то тебе все это вернется. Никто не знает, что случится в будущем после окончания пандемии.

Люблю Москву и особенно «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Рад, что всегда могу пожать руку ребятам, с которыми работал, и честно посмотреть им в глаза. С удовольствием увидимся снова. Иногда проблем и неприятностей нельзя избежать, но всегда важно оставаться честным, – сказал Тедеско.