ЦСКА может арендовать Крунича у «Милана», если сделка по хавбеку «Ниццы» Данило сорвется

У ЦСКА есть альтернативный кандидат для усиления команды на случай, если переговоры с «Ниццей» по хавбеку сорвутся.

«Чемпионат» пишет, что московский клуб общается с о переходе 27-летнего полузащитника .

ЦСКА близок к договоренности с руководством «россонери» об аренде футболиста с правом выкупа.

Третий вариант для ЦСКА – это хавбек , об интересе московского клуба к которому уже сообщалось ранее.

В этом сезоне Крунич провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.