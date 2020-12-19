ЦСКА может арендовать Крунича у «Милана», если сделка по хавбеку «Ниццы» Данило сорвется

У ЦСКА есть альтернативный кандидат для усиления команды на случай, если переговоры с «Ниццей» по хавбеку Данило Барбозе сорвутся.
«Чемпионат» пишет, что московский клуб общается с «Миланом» о переходе 27-летнего полузащитника Раде Крунича.
ЦСКА близок к договоренности с руководством «россонери» об аренде футболиста с правом выкупа.
Третий вариант для ЦСКА – это хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави, об интересе московского клуба к которому уже сообщалось ранее.
В этом сезоне Крунич провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.