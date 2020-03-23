ЦСКА интересен Гамшик, но переход маловероятен из-за запросов игрока («Чемпионат»)

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ЦСКА изучал возможность подписания полузащитника китайского «Далянь Про» Марека Гамшика, сообщает «Чемпионат».

«ЦСКА действительно обращался к словаку и показал заинтересованность, но переход маловероятен из-за финансовых запросов игрока», – отметил источник. 

Гамшик выступает за «Далянь Про» с 2019 года. Хавбек – рекордсмен по количеству матчей в составе «Наполи» (520) и сборной Словакии (120), а также лучший бомбардир в истории национальной команды (25 голов).

Статистику 33-летнего хавбека смотрите здесь.

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