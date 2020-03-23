ЦСКА интересен Гамшик, но переход маловероятен из-за запросов игрока («Чемпионат»)

ЦСКА изучал возможность подписания полузащитника китайского «Далянь Про» , сообщает «Чемпионат».

«ЦСКА действительно обращался к словаку и показал заинтересованность, но переход маловероятен из-за финансовых запросов игрока», – отметил источник.

Гамшик выступает за с 2019 года. Хавбек – рекордсмен по количеству матчей в составе «Наполи» (520) и сборной Словакии (120), а также лучший бомбардир в истории национальной команды (25 голов).

Статистику 33-летнего хавбека смотрите здесь.