Паршивлюк о характере Дзюбы: «Артему всегда нужна проблема, чтобы ее решить. Он победитель»

Защитник московского Сергей Паршивлюк поделился мнением о форварде «Зенита» , с которым играл за «Спартак».

– Вы играли вместе Дзюбой. В те времена могли представить, что он превратится в звезду российского футбола и настолько реализует свой потенциал?

– Мы с ним не одногодки, но могу сказать, что во всех детско-юношеских командах он считался одним из лучших игроков. А когда попали с ним вместе в основу, я понял, какой характер у него – человек не любит проигрывать вообще ни во что. Если играли в «камень – ножницы – бумага», то не заканчивали, пока он не победит. Договорились допустим: до трех – он будет уверять, что до пяти. Этот человек – победитель по характеру. Поэтому с такими данными и характером он имеет сейчас то, что имеет.

– В общем, все по делу?

– Да. Это человек, который любит преодолевать трудности, ему спокойное течение не нравится – всегда нужна какая-нибудь проблема, чтобы ее решить. Очень показательная история была с его арендой в Тулу. Перед ЧМ-2018 все лавры были у , а Артем казался запасным. Но у него наверняка в голове сидело, что он номер один. Вот это все и скомпилировалось в один комок энергии, который выплеснулся в самое нужное время. Никто бы так о Дзюбе не говорил, если бы эти же действия пришлись на отборочной цикл. А сложилось все удачным образом: домашний мундиаль, все эти видео, где он заводил команду.

– Дзюба – это игрок только для ?

– Не согласен. В Англии легко бы мог его представить, вообще легко. Сколько там нападающих, которые намного хуже технически оснащены, чем он. Попав в команду, где ему доверяли бы, думаю, он бы смог заиграть. Понятно, что сейчас уже нет такого сценария – он подписал новый контракт с , но если рассуждать гипотетически, то я такой вариант вижу, – сказал Паршивлюк.