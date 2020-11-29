Шкурина хотят наказать за неявку в белорусскую молодежку. Форвард отказался играть за сборную при Лукашенко (Betting Insider)

Белорусская федерация футбола (АБФФ) намерена добиться наказания для нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.
Летом этого года стало известно, что 21-летний футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока президентом страны остается Александр Лукашенко.
В сентябре форвард не явился в расположение молодежной сборной. Федерация направила в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просит применить к нему санкции за неявку.
УЕФА запросил дополнительные объяснения по ситуации, слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года, сообщает Betting Insider.
Шкурин за молодежную сборную Беларуси провел шесть игр и забил один гол. За основную команду он пока не дебютировал.
В составе ЦСКА нападающий в текущем сезоне отметился двумя голами в шести матчах РПЛ. Его статистика – здесь.
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