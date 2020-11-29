Шкурина хотят наказать за неявку в белорусскую молодежку. Форвард отказался играть за сборную при Лукашенко (Betting Insider)

Белорусская федерация футбола ( ) намерена добиться наказания для нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.

Летом этого года стало известно, что 21-летний футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока президентом страны остается .

В сентябре форвард не явился в расположение молодежной сборной. Федерация направила в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просит применить к нему санкции за неявку.

запросил дополнительные объяснения по ситуации, слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года, сообщает Betting Insider.

Шкурин за молодежную сборную Беларуси провел шесть игр и забил один гол. За основную команду он пока не дебютировал.

В составе ЦСКА нападающий в текущем сезоне отметился двумя голами в шести матчах . Его статистика – здесь.

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