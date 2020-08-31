Игрок «Крумкачей» об избиении силовиками в Минске: «Говорили: «Хотите перемен? Получите»

Полузащитник клуба «Крумкачы» Павел Рассолько рассказал, как вели себя силовики, разгоняя акции протеста в Минске.

Рассолько и его партнер по команде Сергей Козека были задержаны 30 августа во время марша протеста. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером Александром Белинским. Их подозревали в повреждении автомобиля силовиков.

Козека при задержании был сильно избит. Директор «Крумкачей» Олег Давидович сообщил, что у игрока перелом третьего позвонка, а также повреждены почки.

– За два дня до матча с минским «Динамо» вы возвращались после тренировки, и вас принял ОМОН. Расскажи, как это было? И правда ли, что тебе сейчас светит 12 лет тюрьмы?

– Суда еще не было, ничего не было. Но когда они принимали, следовали там сидели и говорили, что от 5 до 12 лет за разбойное нападение на милицию?

– За что вас приняли?

– Я сам не знаю. Перепутали. Думали, что это мы с Сергеем били микроавтобус. Перепутали нас и приняли на площади.

Говорят: «Где работаете?» Мы говорим: «Футбольный клуб . Говорят нам: «Будете как Кокорин с Мамаевым потом вдвоем играть. Там футбола хватает».

– Когда суд? И как думаешь, какое будет решение?

– Нас вызывали, мы давали показания. Вроде все нормально, но никто ничего не сказал. Мы подписали документы, что не имеет никаких претензий – и все.

– Сереге отбили почки, у него проблемы с позвоночником. Чтобы люди поняли, насколько жестко действовали силовики по отношению к людям, которые, по сути, ничего не делали. Позвоночник просто так не может повредиться.

– От удара, да. Попали ему дубинкой по спине.

– Прямо затащили в микроатобус и просто херачили?

– Просто зашел человек – побил, ушел. Зашел другой – побил, ушел. Все. Никто не задавал никаких вопросов. Говорили: «Ну что, хотите перемен? Получите», – рассказал Рассолько на канале «КраСава» в YouTube.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.