Игрок «Крумкачей» об избиении силовиками в Минске: «Говорили: «Хотите перемен? Получите»

Теги происшествия высшая лига Беларусь Александр Лукашенко Сергей Козека Политика Крумкачы Павел Рассолько ОМОН Футбол

Полузащитник клуба «Крумкачы» Павел Рассолько рассказал, как вели себя силовики, разгоняя акции протеста в Минске.

Рассолько и его партнер по команде Сергей Козека были задержаны 30 августа во время марша протеста. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером Александром Белинским. Их подозревали в повреждении автомобиля силовиков.

Козека при задержании был сильно избит. Директор «Крумкачей» Олег Давидович сообщил, что у игрока перелом третьего позвонка, а также повреждены почки.

– За два дня до матча с минским «Динамо» вы возвращались после тренировки, и вас принял ОМОН. Расскажи, как это было? И правда ли, что тебе сейчас светит 12 лет тюрьмы?

– Суда еще не было, ничего не было. Но когда они принимали, следовали там сидели и говорили, что от 5 до 12 лет за разбойное нападение на милицию?

– За что вас приняли?

– Я сам не знаю. Перепутали. Думали, что это мы с Сергеем били микроавтобус. Перепутали нас и приняли на площади.

Говорят: «Где работаете?» Мы говорим: «Футбольный клуб «Крумкачы». Говорят нам: «Будете как Кокорин с Мамаевым потом вдвоем играть. Там футбола хватает».

– Когда суд? И как думаешь, какое будет решение?

– Нас вызывали, мы давали показания. Вроде все нормально, но никто ничего не сказал. Мы подписали документы, что не имеет никаких претензий – и все.

– Сереге отбили почки, у него проблемы с позвоночником. Чтобы люди поняли, насколько жестко действовали силовики по отношению к людям, которые, по сути, ничего не делали. Позвоночник просто так не может повредиться.

– От удара, да. Попали ему дубинкой по спине.

– Прямо затащили в микроатобус и просто херачили?

– Просто зашел человек – побил, ушел. Зашел другой – побил, ушел. Все. Никто не задавал никаких вопросов. Говорили: «Ну что, хотите перемен? Получите», – рассказал Рассолько на канале «КраСава» в YouTube.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья