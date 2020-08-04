«Мы против насилия». Акция игроков «Крумкачей» на матче Кубка Беларуси

Футболисты «Крумкачей» и минского «Динамо» провели акцию против насилия перед матчем 1/16 Кубка Беларуси.
Игроки «Крумкачей» вышли на поле в майках с надписями «Мы супраць гвалту» и «Расолька, Казека... i iншыя» («Мы против насилия» и «Рассолько, Козека ... и другие» – Sports.ru).
Также во время матча футболисты обеих команд стояли и хлопали в ладони.
Перед матчем «Крумкачы» выступили с объявлением.
«Информация от сотрудников ОМОН. Бело-красно-белые флаги и атрибутика будут конфисковываться, а их владельцы – задерживаться.
Люди, которые будут скандировать с трибун антиправительственные кричалки и лозунги будут привлекаться к ответственности», – говорилось в сообщении клуба.
Матч посетила Мария Колесникова, представитель объединенного штаба Светланы Тихановской, конкурировавшей с Александром Лукашенко на выборах президента Беларуси.
«Мы пришли с командой поддержать белорусский спорт. Считаем, то, что сейчас происходит, очень важно. Очень рада видеть здесь большое количество людей, которые, несмотря ни на что, занимаются таким делом», – приводит слова Колесниковой «Прессбол» со ссылкой на TUT.BY.
Ранее двух игроков «Крумкачей», Сергея Козеку и Павла Рассолько, задержали в Минске во время марша протеста. Футболисты возвращались с тренировки. Козека при задержании был сильно избит. Директор «Крумкачей» Олег Давидович сообщил, что у Козеки перелом третьего позвонка, а также повреждены почки.
Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.