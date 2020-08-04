В Беларуси футболисту Козеке сломали позвонок при задержании. Его и другого игрока «Крумкачей» отпустили

Задержанные в Беларуси игроки Сергей Козека и Павел Рассолько выпущены из-под ареста, сообщает Tribuna.com.

Футболисты были задержаны 30 августа в Минске во время марша протеста. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Их подозревали в повреждении автомобиля силовиков.

Ночью Сергея Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь. Козека при задержании был сильно избит. Директор «Крумкачей» Олег Давидович сообщил, что у Козеки перелом третьего позвонка, а также повреждены почки.

На данный момент уголовное дело против игроков остановлено.

«Нам просто не повезло. Оказались не в то время не в том месте», – прокомментировал задержание Козека.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.

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