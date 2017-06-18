Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Мовсисян завершил карьеру. Он будет послом Федерации футбола Армении в Северной Америке

Бывший нападающий и объявил о завершении карьеры игрока.

«По ходу своей карьеры я всегда знал, что этот день настанет. Всегда думал, что для меня это сделать будет проще, нежели в случае с моими партнерами, принявших решение завершить карьеру. За 14 лет своей карьеры я занимался тем, что любил больше всего.

Каждый раз, когда ступал на поле, отдавался игре на 100%, и теперь, учитывая все, что случилось со мной за последний год, а именно – мои травмы, уход из , осознание того, что не смогу выкладываться на 100%, я принял решение уйти сейчас – в приемлемых для меня условиях, чем откладывать все это на несколько лет.

Я горжусь тем, что играл в одних из лучших лиг мира и жил в одних из лучших городов мира. Спасибо всем товарищам по команде, которые играли со мной на протяжении всей моей клубной карьеры, всем тренерам, которые тренировали меня. Практически во всех клубах, в которых я играл, я добился успехов, которые для меня ценны», – говорится в заявлении Мовсисяна.

ФФА объявила о назначении экс-игрока послом федерации в Северной Америке. Последним клубом 33-летнего Мовсисяна был американский . Его подробную статистику можно изучить здесь. В сезоне-2012/13 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России.