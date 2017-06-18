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    Юра Мовсисян: «Не могу дождаться чемпионата мира, чтобы люди увидели красоту и радушие русских»

    Теги Спартак МЛС Премьер-лига Россия Реал Солт Лейк ЧМ-2018 Краснодар Юра Мовсисян

    Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян, ныне выступающий за «Реал Солт Лейк», поделился мыслями о предстоящем ЧМ-2018 в России.

    «Могу гарантировать, что в России, возможно, будет самый безопасный чемпионат мира, куда только можно поехать. Русские – очень дружелюбные люди, они сделают все, чтобы обеспечить безопасность. Это будет лучший и самый дружелюбный чемпионат мира.

    Расизм? Когда идешь по улице, может случиться что угодно. Это факт. Но несправедливо говорить: «Ой, здесь так много расистов». Расизм есть везде, это часть мировой культуры.

    Конечно, он есть в России, довольно много, и я тоже с ним сталкивался. Но это так же, как и везде. Не могу дождаться чемпионата мира, чтобы люди смогли увидеть красоту и радушие русских», – сказал Мовсисян.

     

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