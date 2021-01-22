Фонт о контракте Месси: «Лео заработал все, что «Барса» ему заплатила. Он лучший игрок в истории»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт прокомментировал попавшие в интернет данные о контракте с каталонским клубом.

«Лео Месси заработал все, что «Барса» ему заплатила, до последнего евро. Он не погубил нас. Напротив. Он лучший игрок в истории, и мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда», – написал Фонт в твиттере.

Напомним, в распоряжении газеты El Mundo оказалась копия нынешнего контракта Месси с «Барсой». Максимальная сумма, которую аргентинец может получить по четырехлетнему контракту – 555 237 619 евро. За пять месяцев до истечения соглашения он уже заработал 511 540 545 евро.