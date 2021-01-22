«Бавария» растянула радужный флаг за воротами на матче с «Хоффенхаймом»

Теги Бавария бундеслига Германия Хоффенхайм Альянц-Арена ЛГБТ Футбол

«Бавария» выразила солидарность с ЛГБТ-движением перед матчем Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

За воротами на пустых трибунах «Альянц-Арены» растянули радужный флаг.

Это продолжение кампании NieWieder («Никогда больше!»), приуроченной к международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году в рамках кампании рассказывается о представителях сексуальных меньшинств, ставших жертвами в годы правления Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

«Нацисты пытали и убивали миллионы людей, включая гомосексуалистов. «Бавария» говорит: «Никогда больше!» Заявление мюнхенцев в день памяти жертв Холокоста

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