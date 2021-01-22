«Нацисты пытали и убивали миллионы людей, включая гомосексуалистов. «Бавария» говорит: «Никогда больше!» Заявление мюнхенцев в день памяти жертв Холокоста

принимает участие в кампании, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, и выпустила соответствующее заявление.

«По случаю дня памяти в немецком футболе «Бавария» хочет повысить осведомленность нашего общества в вопросах терпимости при помощи своей профессиональной команды, любителей, женской футбольной команды и баскетболистов и в целом еще раз подать пример борьбы с дискриминацией.



День памяти в немецком футболе связан с Международным днем памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В 2021 году в центре внимания кампании !NieWieder («Никогда больше!») будет однополая любовь. Во время своей тирании национал-социалисты принимали меры против любого, кто не укладывался в их представление об устройстве мира. Миллионы людей подвергались преследованию, их пытали и убивали, включая бесчисленное множество гомосексуалистов, заклейменных в качестве аномалии. «Бавария» и Бундеслига во весь голос говорят: «Никогда больше!» – сказано в заявлении на сайте немецкого клуба.

День памяти жертв Холокоста отмечается, 27 января. Дата выбрана потому, что 27 января 1945 года советские войска освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц около Освенцима.

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