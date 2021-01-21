Нойер сыграет в повязке радужных цветов в память о сексуальных меньшинствах – жертвах нацистов

«Бавария» намерена поучаствовать в кампании, организованной в память о представителях сексуальных меньшинств, ставших жертвами в годы правления Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Во время игры с «Хоффенхаймом» «Альянц-Арена» будет окрашена в радужные цвета как снаружи, так и изнутри. Капитан клуба выйдет на игру в соответствующим образом оформленной повязке.

Матч «Баварии» с «Хоффенхаймом» назначен на 30 января. Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд присоединились к кампании в память о жертвах Холокоста: «Вместе против антисемитизма»