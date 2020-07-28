Адольфо Гайч подписал контракт с ЦСКА на 5 лет

ЦСКА оформил трансфер нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
21-летний аргентинский футболист и московский клуб заключили соглашение на пять лет.
Ранее Адольфо успешно прошел медобследование.
Сообщалось, что зарплата игрока в ЦСКА составит 900 тысяч евро в год. За каждое результативное действие предусмотрен бонус 5 тысяч евро.
В этом сезоне Гайч отыграл 12 матчей и забил 5 голов.
ЦСКА объявил о переходе Гайча, использовав кадры сериала «Дикий ангел».
Фото: сайт ЦСКА
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