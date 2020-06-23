ЦСКА купит Гайча за 8,5 млн евро. Форвард согласился на переход

Нападающий близок к переходу в ЦСКА.

Армейцы согласовали трансфер 21-летнего игрока за 8,5 млн евро, при этом аргентинский клуб, как уже сообщалось, получит 20% от суммы возможной перепродажи Гайча, утверждает Clarin.

По данным источника, львиную долю суммы за трансфер «Сан-Лоренсо» получит сразу, оставшуюся часть – через несколько месяцев.

смог уговорить форварда, улучшив условия личного контракта, в том числе за счет бонусов.

Ожидается, что окончательно сделка будет согласована сегодня.

Статистику аргентинца можно найти здесь.