ЦСКА купит Гайча за 8,5 млн евро. Форвард согласился на переход

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Сан-Лоренсо возможные трансферы Адольфо Гайч Футбол

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч близок к переходу в ЦСКА.

Армейцы согласовали трансфер 21-летнего игрока за 8,5 млн евро, при этом аргентинский клуб, как уже сообщалось, получит 20% от суммы возможной перепродажи Гайча, утверждает Clarin.

По данным источника, львиную долю суммы за трансфер «Сан-Лоренсо» получит сразу, оставшуюся часть – через несколько месяцев.

ЦСКА смог уговорить форварда, улучшив условия личного контракта, в том числе за счет бонусов.

Ожидается, что окончательно сделка будет согласована сегодня.

Статистику аргентинца можно найти здесь.

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