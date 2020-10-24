Черчесов опередил Тутберидзе и стал самым популярным тренером России в голосовании за премию «Матч ТВ»

Стало известно, кто победил в голосовании на звание самого популярного тренера России, которое телеканал организовал по случаю своего 5-летия.

Победу одержал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он выиграл по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков, которое проводилось на специальном сайте и на официальных страницах телеканала в соцсетях.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

За награду самому популярному тренеру также боролись Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко (оба – фигурное катание), ( ) и ( ).

Черчесов о призе самому популярному тренеру России: «Отдал бы Тутберидзе, у нее столько титулов и воспитанников»