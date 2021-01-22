Александр Кокорин: «Нравился толстенький Роналдо. Сейчас – Златан, Криштиану. Это большие игроки»

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, кто из игроков Серии А ему нравится.

«Если брать на данный момент, то, естественно, мне больше нравятся форварды. Так, как Златан играет в это время, учитывая, сколько ему лет, он очень взрослый, он показывает очень хороший футбол.

Естественно, Криштиану: статистика по голам заставляет наблюдать за ним. Все понимают, какие это большие футболисты.

Если брать до этого [периода], в Серии А мне очень нравился Роналдо – который толстенький», – заявил Кокорин с улыбкой.

Александр Кокорин: «С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». Благодарен за такой долгий контракт»

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