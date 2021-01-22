Александр Кокорин: «С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». Благодарен за такой долгий контракт»

Новичок «Фиорентины» прокомментировал переход в итальянский клуб из «Спартака».

«Я счастлив быть здесь, счастлив быть игроком «Фиорентины». Надеюсь, что смогу показать всем свои качества, забить много голов и принести много побед своему новому клубу.

С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». У клуба прекрасная история. Благодарен руководству за желание видеть меня здесь, надеюсь всех отблагодарить за эту возможность.

Благодарю всех в «Фиорентине» за доверие, за такой долгий контракт. Горжусь тем, что обо мне говорили такие люди, как Капелло и Манчини. Я благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством. Мечтаю выигрывать со своей командой, радовать болельщиков», – сказал Кокорин.

Контракт 29-летнего игрока с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.