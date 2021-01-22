Шамиль Газизов: «При лимите Кокорин не нужен в России, а в Италии заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас футбол такой»

Бывший генеральный директор «Спартака» ответил на вопросы по поводу перехода нападающего в «Фиорентину».

– Для вас переезд Кокорина в Италию стал неожиданностью?

– Нет, почему? Еще когда мы его подписывали в «Спартак», им интересовался другой итальянский клуб.

Так что спрос на Сашу был и тогда. Я-то в его профессиональных и человеческих качествах не сомневаюсь. И не сомневался. Поэтому-то и подписывал его в «Спартак».

– Но ряд специалистов, скептиков по-прежнему недоумевают, как он мог обратить на себя внимание «Фиорентины»? Говорят о лобби со стороны Капелло, Манчини.

– Скептики пусть говорят...

– А вы уверены, что у него получится в Серии А?

– Думаю, все у него сложится нормально. Лишь бы здоровье не подкачало. А все футбольные качества при нем.

– Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

– Так бывает. Определенная череда травм...

– Вы не считаете трансфер Кокорина в «Спартак» ошибкой?

– Почему я должен так считать? Кто об этом говорит?

– Журналисты, специалисты.

– Назовите мне фамилии журналистов. С уважением отношусь к вашему делу, это ваша работа, но... Сколько людей – столько мнений.

– Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» не особо верил, что Кокорин заиграть в . Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.

– Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.

– Какая?

– Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется.

В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой, – заявил Газизов.