Шамиль Газизов: «При лимите Кокорин не нужен в России, а в Италии заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас футбол такой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».
– Для вас переезд Кокорина в Италию стал неожиданностью?
– Нет, почему? Еще когда мы его подписывали в «Спартак», им интересовался другой итальянский клуб.
Так что спрос на Сашу был и тогда. Я-то в его профессиональных и человеческих качествах не сомневаюсь. И не сомневался. Поэтому-то и подписывал его в «Спартак».
– Но ряд специалистов, скептиков по-прежнему недоумевают, как он мог обратить на себя внимание «Фиорентины»? Говорят о лобби со стороны Капелло, Манчини.
– Скептики пусть говорят...
– А вы уверены, что у него получится в Серии А?
– Думаю, все у него сложится нормально. Лишь бы здоровье не подкачало. А все футбольные качества при нем.
– Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?
– Так бывает. Определенная череда травм...
– Вы не считаете трансфер Кокорина в «Спартак» ошибкой?
– Почему я должен так считать? Кто об этом говорит?
– Журналисты, специалисты.
– Назовите мне фамилии журналистов. С уважением отношусь к вашему делу, это ваша работа, но... Сколько людей – столько мнений.
– Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не особо верил, что Кокорин заиграть в «Спартаке». Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.
– Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.
– Какая?
– Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется.
В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой, – заявил Газизов.