Ибрагимович после стычки с Лукаку: «В мире Златана нет места расизму»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по итогам матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2).
В игре у шведа случился конфликт с Ромелу Лукаку, в ходе стычки форвард «россонери» сказал бельгийцу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел».
«В мире Златана нет места расизму.
Мы все одной расы. Мы все равны!
Мы все игроки – кто-то лучше других», – написал футболист.
Великая заруба Златана и Лукаку в дерби: забодались, вспоминали жен и мам, Ромелу, возможно, назвали обезьяной 🤬 Ибра удалился, а «Милан» вылетел