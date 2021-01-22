Ибрагимович после стычки с Лукаку: «В мире Златана нет места расизму»

Нападающий «Милана» высказался по итогам матча 1/4 финала Кубка Италии против (1:2).

В игре у шведа случился конфликт с , в ходе стычки форвард «россонери» сказал бельгийцу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел».

«В мире Златана нет места расизму.

Мы все одной расы. Мы все равны!

Мы все игроки – кто-то лучше других», – написал футболист.

Великая заруба Златана и Лукаку в дерби: забодались, вспоминали жен и мам, Ромелу, возможно, назвали обезьяной 🤬 Ибра удалился, а «Милан» вылетел