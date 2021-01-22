Гайч прилетел в Италию, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Беневенто»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Беневенто» на правах аренды.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сегодня аргентинец прилетел в Италию, чтобы пройти медосмотр. После этого он подпишет контракт с итальянским клубом.
Ранее сообщалось, что в 2022 году «Беневенто» получит возможность выкупить аргентинца за 11 млн евро. Клуб будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему форварду.
В этом сезоне Гайч провел за ЦСКА 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
#Calciomercato | #Benevento, ecco #Gaich. Primo tampone negativo per l’argentino. Domani le visite mediche e l’arrivo in città. @DiMarzio pic.twitter.com/mjgALGUVzR— Marco Juric (@MarcoJuric) January 27, 2021
ЦСКА обещал показать настоящего Гайча и ссылался на адаптацию, но в итоге – аренда. Адольфо уезжает с одним голом в 18 матчах