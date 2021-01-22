«Анжи» должен получить солидарные выплаты за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

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«Анжи» будет претендовать на солидарные выплаты после перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провел у нас всего месяц. Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей», – сообщил пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов.

Сегодня утром «Фиорентина» объявила о подписании контракта с Кокориным. Он переходил в «Анжи» в 2013 году, но за клуб не провел ни одного матча и вернулся в «Динамо».

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