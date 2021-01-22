Гол Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии. Победили «Лацио» (3:2)

Теги Лацио Аталанта серия А Италия Кубок Италии Sports.ru Алексей Миранчук Футбол

В 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» одолела «Лацио» (3:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на счету российского полузащитника Алексея Миранчука.

В полуфинале «Аталанта» сыграет с победителем пары «Наполи» – «Специя».

Аталанта – Лацио 3:2 (2:2, 1:0)
Дата проведения
27 января, 19.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Гимшити, 1:1 – 17 Мурики, 1:2 – 34 Ачерби, 2:2 – 37 Малиновский, 3:2 – 57 Миранчук.
АталантаГоллини, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле (Кальдара, 88), Миранчук (де Рон, 59), Фройлер, Малиновский (Сапата, 59), Пессина, Ромеро, Муриэль (Толои, 63).
ЛациоРейна, Худт (Иммобиле, 71), Ачерби, Габаррон (Пароло, 46), Марушич, Эскаланте (Корреа, 62), Милинкович-Савич, Фарес (Лаццари, 46), Акпа-Акпро, Перейра (Лулич, 81), Мурики.
Предупреждения:
Ромеро (11), Малиновский (16), Габаррон (21), Фарес (22), Эскаланте (56).
Удаление:
Паломино (53).

Календарь Кубка Италии

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