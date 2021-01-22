Папу Гомес перешел в «Севилью» из «Аталанты» за 5,5+3 млн евро

Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес перешел в «Севилью».

Аргентинец подписал контракт сроком до 2024 года.

заплатит за 32-летнего игрока 5,5 млн евро плюс 3 млн бонусов, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Гомес будет получать 3 млн евро после уплаты налогов.

Гомес в нынешнем сезоне провел 10 матчей в Серии А и забил 4 мяча. Он не играет с декабря из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Фото: сайт «Севильи»