Миранчук забил «Лацио» в Кубке Италии. «Аталанта» была в меньшинстве, после гола его заменили

Полузащитник «Аталанты» отметился голом в матче с (3:2, второй тайм) в 1/4 финала Кубка Италии.

Российский футболист забил после передачи спустя четыре минуты после удаления защитника Хосе Паломино. Колумбиец нашел партнера пасом на линии штрафной, Миранчук сблизился с Пепе Рейной и переиграл его.

Сразу после гола россиянина заменили. Этот гол стал для Миранчука вторым в Кубке Италии. Его подробную статистику можно изучить здесь.

За игрой «Аталанты» и «Лацио» можно следить на Sports.ru по текстовой онлайн-трансляции.

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