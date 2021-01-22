Миранчук забил «Лацио» в Кубке Италии. «Аталанта» была в меньшинстве, после гола его заменили

Теги Лацио Аталанта серия А Италия Кубок Италии Луис Муриэль Алексей Миранчук Футбол

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом в матче с «Лацио» (3:2, второй тайм) в 1/4 финала Кубка Италии.

Российский футболист забил после передачи Луиса Муриэля спустя четыре минуты после удаления защитника Хосе Паломино. Колумбиец нашел партнера пасом на линии штрафной, Миранчук сблизился с Пепе Рейной и переиграл его.

Сразу после гола россиянина заменили. Этот гол стал для Миранчука вторым в Кубке Италии. Его подробную статистику можно изучить здесь.

За игрой «Аталанты» и «Лацио» можно следить на Sports.ru по текстовой онлайн-трансляции.

У Миранчука в «Аталанте» голов больше, чем матчей в старте. Объясняем, как он и Гасперини привыкают друг к другу

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