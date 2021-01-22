«Фиорентина» о фото Кокорина в форме: «Медосмотр продолжается»

Форвард Александр Кокорин проходит медицинское обследование перед трансфером в «Фиорентину» из «Спартака».

«Фиалки» опубликовали фотографию игрока в клубной экипировке.

«Медосмотр продолжается», – говорится в сообщении клуба из Флоренции.

Кокорину проверяют сердце в Риме перед общим медосмотром («СЭ»)

У «Фиорентины» хороший состав, но проблемы с реализацией и балансом. Кокорин может помочь, среди конкурентов даже Рибери