«Фиорентина» о фото Кокорина в форме: «Медосмотр продолжается»

Форвард Александр Кокорин проходит медицинское обследование перед трансфером в «Фиорентину» из «Спартака».
«Фиалки» опубликовали фотографию игрока в клубной экипировке.
«Медосмотр продолжается», – говорится в сообщении клуба из Флоренции.
Visite mediche in corso 👍#ForzaViola 💜 #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/2NMFiJNfjC— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Кокорину проверяют сердце в Риме перед общим медосмотром («СЭ»)
У «Фиорентины» хороший состав, но проблемы с реализацией и балансом. Кокорин может помочь, среди конкурентов даже Рибери