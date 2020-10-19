Экс-скаут «Зенита» о Малкоме: «Его никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а журналистика и пиар»

Бывший шеф-скаут «Зенита» рассказал Sports.ru о роли селекционного отдела в приобретении клубом полузащитника Малкома у «Барселоны».

– Я слышал, что перед покупкой Малкома селекционный отдел предлагал на роль крайнего нападающего другого игрока.



– Да, у нас было довольно много вариантов на эту позицию. Не вижу смысла сейчас их озвучивать.



– Я слышал про , который в итоге перешел в «Порту». Он был чуть ли не в одном дне от перехода в «Зенит».



– Да, Диас тоже был одним из главных кандидатов, но он шел от Рибальты. Его посоветовал знакомый скаут Хавьера из чемпионата Колумбии.

Диас – интересный молодой игрок, но были сомнения, в какой именно роли его можно было бы использовать в «Зените». Может, и хорошо, что он не перешел – он просто выбрал «Порту».



– В каких списках был Малком?

– Малком никогда не фигурировал в наших списках, потому что игроки «Барселоны» – это не селекция. Это уже журналистика, пиар, что-то из этого рода.

– Малком – единственный случай не согласованного с селекцией трансфера за полтора года?

– Да, но я не считаю это проблемой. Клуб не обязан согласовывать каждый трансфер с селекционным отделом – это же просто вопрос структуры и принятия решений.

Трансфер Малкома казался знаковым. Топ-игрок, какие-то завязки товарищеских матчей с «Барселоной», поездка Медведева – все скрутилось в один клубок. Летом 2019-го казалось, что это железобетонная сделка.

– Тебе тоже?

– Не помню, чтобы я относился к ней негативно. Задним числом все герои.

– Ты еще не сказал ничего плохого о Малкоме, но по тону я чувствую негатив. Откуда он? Травмы нельзя было предсказать.

– Когда ты подписываешь игрока за 40 миллионов, ожидаешь, что они сразу будут работать.

Наверное, эти деньги могли бы работать по-другому, но сейчас любые мои слова будут восприниматься как злорадство. Злорадствовать совершенно не хочется.

Мы рассчитывали, что Малком будет играть все матчи. Надеюсь, что деньги за его трансфер когда-то начнут окупаться, – сказал Евменов.

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