Тимощук об Украине: «Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Должен быть мир во всем мире»

Бывший полузащитник , работающий в тренерском штабе команды, рассказал, как испортившиеся отношения между Россией и Украиной изменили его жизнь.

– Как изменилась ваша жизнь, когда между Россией и Украиной испортились отношения?

– Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей.

Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.

– Когда вы пришли в «Зенит» в третий раз, на вас накинулись с критикой украинцы. Как прошел тот период?

– Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимания на то, что пишется в интернете. То, что там видишь и можешь ощутить, сделано, чтобы раздуть какую-то ситуацию и сенсацию. И многие игроки говорят: «Все, что пишут, – это неправда». Слухи, сплетни – это маркетинговые или рекламные ходы.

В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Что бы кому бы ни хотелось – сколько людей, столько и мнений, – сказал Тимощук.

Украинец выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013-го по 2015-й. В 2017 году он присоединился к тренерскому штабу сине-бело-голубых.