Экс-капитан Юрий Вернидуб заявил, что никогда не приедет работать в Россию.

– Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

– Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал, и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему.

А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать — хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого — это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен, – сказал Вернидуб.

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