Гендиректор «Шахтера»: «Никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 млн за Тимощука. А оно так и есть»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин назвал сумму, за которую экс-полузащитник донецкого клуба Анатолий Тимощук перешел в в 2007 году.

«Такое понятие, как рыночная стоимость — его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом... Что только не писали.

Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов – только им.

Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение», — сказал Палкин в эфире программы «Великий футбол».

По информации Тransfermarkt, переход Тимощука обошелся «Зениту» в 14,5 млн евро.