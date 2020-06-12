Тарасов хочет стать политиком: «Надо вникать, чтобы не быть дураком бестолковым. Готов помогать людям, а не просто числиться»

Бывший полузащитник и рассказал, что хочет начать политическую карьеру.

«Не изменилось ли желание? Нет, просто сейчас об этом не думаю, но я не против. Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым: ни бе, ни ме, не понимать ничего.

Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов», – заявил Тарасов.